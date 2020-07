Accueil

Actualité

Actualité France

France 2,8 % des Français ont un maire écolo

Elections municipales

2,8 % des Français ont un maire écolo

Publié le 03/07/2020 • Par Alexandre Léchenet Jean-Baptiste Forray • dans : France

PHOTOPQR/DNA/MAXPPP

La vague verte se limite à 1,9 millions d’habitants. Les maires de droite administrent dix fois plus de population et leurs collègues issus de la gauche non-EELV neuf fois plus, tandis que le sans-étiquette dominent toujours les petites communes.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Elections municipales 2020