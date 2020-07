Les propositions du Sénat pour sauver le modèle culturel français

Politiques culturelles

Le groupe de travail «covid-19 et création» du Sénat, animé par la sénatrice (PS) d’Ille-et-Vilaine, Sylvie Robert, insiste sur l’urgence d’un plan de relance pour la culture. Il livre 23 propositions. Certaines seraient à prendre dès maintenant pour éviter le naufrage des acteurs culturels. D'autres visent à rendre opérationnel le dialogue avec l'Etat et entre collectivités.

Mis en place par la commission culture, éducation et communication du Sénat le 14 avril dernier, en plein confinement, le groupe de travail « covid-19 et création » a livré le 24 juin un constat sans appel :

Le soutien renforcé des pouvoirs publics est plus que jamais urgent et impérieux pour préserver l’avenir de notre modèle culturel.

Adapter et compléter les dispositifs décidés pendant le confinement

Les dispositifs mis en place pendant le confinement à l’initiative de l’Etat et des collectivités (1) « doivent cependant être encore adaptés et complétés pour atteindre véritablement leur objectif, tant perdurent un certain nombre de ‘trous dans la raquette’, pour reprendre une expression employée à de nombreuses reprises au cours des derniers mois », précise la sénatrice (PS ...