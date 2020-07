Phase 3 de la reprise progressive des activités sportives

Crise sanitaire

Une instruction du 23 juin constitue le cadre de mise en œuvre de la stratégie nationale de déconfinement pour la pratique des activités physiques et sportives et rappelle le respect des règles d’hygiène de distanciation physique et le cas échéant de l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Elle précise le cadre de l’ouverture sous conditions des établissements d’activités physiques et sportives, de la reprise de ces activités par des publics spécifiques ainsi que de la reprise d’activité des CREPS, établissements publics au service de la continuité scolaire des jeunes sportifs et des stagiaires en formation professionnelle.

L’objectif de la phase 3 de cette stratégie est désormais de permettre une reprise la plus large possible de l’ensemble des activités physiques et sportives, à l’exception des sports de combat, dans le respect des principes sanitaires en vigueur.