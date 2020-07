Logements sociaux : réaliser son bilan 2017-2019 et constater la carence

LOgement

Publié le 02/07/2020

Une instruction du 23 juin vise à présenter les modalités d’établissement du bilan triennal (2017-2019) en application des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, sur les communes déficitaires en logements sociaux soumises aux dispositions de l’article L. 302-5 et suivants du même code et, plus précisément :

le périmètre d’application du bilan triennal et les modalités de décompte des logements, sur les plans quantitatifs et qualitatifs ;

la conduite et le calendrier de la procédure de carence à mener en 2020 au titre de la sixième période triennale.

Voici le calendrier :