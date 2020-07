Eco-organismes : le retour de Leko

Déchets

L’heure de concurrence est-elle venue pour Citeo ? Leko, toujours titulaire de son agrément, veut se relancer sur la filière de collecte et de traitement des déchets d’emballage, et vise notamment le développement de la consigne et du réemploi.

