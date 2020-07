« Le gouvernement ne pourra pas laisser les collectivités avec des sanctions de la contractualisation »

[Interview] Contractualisation

Sanctionné par une reprise financière de 25 millions d'euros, le département de Gironde dénonce les travers du Pacte de Cahors en pleine crise sanitaire et économique. Renaud Helfer-Aubrac, le directeur général des services départementaux craint "une réduction de l’épargne brute du département".

Avez-vous été surpris par la suspension de la contractualisation pour 2020 ?

Renaud Helfer-Aubrac : L’annonce de la suspension de la contractualisation pour l’année 2020 n’est pas une surprise. Il n’y a pas le choix. Avec la crise économique et sociale qui nous a percutés, les vérités d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui. Cette contractualisation au même titre que les critères de Maastricht qui s’arrêtent en même temps, n’ont de sens que lorsque la croissance est pleine et entière. Il fallait s’y attendre. Les départements qui jouent le jeu d’amortisseur social l’ont anticipé.

Pourquoi rejetez-vous le principe même de la contractualisation ?

Je critique le bien-fondé de ce dispositif. Il y a quelque chose dans notre Etat jacobin qui tient lieu de la schizophrénie. D’un côté on a un ...