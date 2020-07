Accueil

Coronavirus : après l'urgence sanitaire, le choc financier « Il est aujourd’hui impossible pour les nouveaux élus de voter leurs taux de fiscalité »

« Il est aujourd’hui impossible pour les nouveaux élus de voter leurs taux de fiscalité »

Publié le 03/07/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Eric Tripodi, responsable du développement stratégique du groupe ECOFINANCE Ecofinance

Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative 3 sur proposition de l'Association des maires de France (AMF), les députés examinent le possible report du 3 au 31 juillet de la date de vote des taux de fiscalité directe locale par les communes et EPCI. L'AMF souhaiterait que les nouveaux élus du 28 juin puissent voter leurs taux. Pour Éric Tripodi, responsable du développement stratégique du groupe ECOFINANCE, "une question d’équité se pose entre les élus du 1er et du second tour".

