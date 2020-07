Quels sont les impacts sanitaires et environnementaux de la 5G ?

Numérique

Publié le 01/07/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Sauf revirement inattendu, le calendrier de déploiement de la 5G devrait suivre son cours avec l'attribution des fréquences aux enchères à la rentrée prochaine. Mais des questions sanitaires et environnementales se posent. Une table-ronde organisée le mercredi 1er juillet au Sénat a permis de faire le point.

Quelques jours après la remise d’une feuille de route pour une transition numérique écologique, le Sénat, via l’intermédiaire de sa commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, s’est penché mercredi 1er juillet sur les impacts sanitaires et environnementaux de la 5G.

Respect du calendrier

Si la convention citoyenne pour le climat a appelé de ses vœux un moratoire sur la 5G, c’est bien une attribution des fréquences aux enchères qui se profile pour la rentrée prochaine, conformément au calendrier établi officiellement… Sauf revirement inattendu, auquel cas l’Arcep s’est dit prêt à s’adapter. Le président de l’Arcep, Sébastien Soriano, a ainsi indiqué lors de cette table ronde : « Si pour des raisons de priorités nationales quelles ...

