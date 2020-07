Incendie de Lubrizol : le gouvernement met plus de moyens sur le contrôle

Le 30 juin dernier, Elisabeth Borne a donné de la consistance aux mesures de renforcement des moyens de l’Etat inscrites au plan d’actions issues du retour d’expérience de l’incendie de Lubrizol et Normandie Logistique. Elle acte notamment une augmentation des effectifs des inspecteurs des installations classées dès 2021.

C’était l’une des critiques lancées par la commission d’enquête du Sénat dans son rapport du 2 juin 2020 sur la gestion de l’accident industriel intervenu le 26 septembre 2019 à Rouen. L’Etat ne pouvait pas se contenter de doubler le nombre de contrôles des installations classées d’ici à 2022 sans augmenter les effectifs des inspecteurs, comme le laissait entendre le premier plan d’actions sur la gestion des risques industriels présenté le 11 février 2020 par le Ministère de la Transition écologique et solidaire.

Moderniser la culture du risque

Elisabeth Borne l’a entendu et vient d’annoncer la création de 50 postes d’inspecteurs supplémentaires dès 2021 pour renforcer les moyens de l’inspection des installations classées. Elle nomme également Jérôme Goellner, ancien directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France, à la tête du futur Bureau d’Enquête Accidents Industriels. Cette nouvelle structure indépendante dont la création est également inscrite au plan d’actions sera chargée d’enquêter sur les accidents industriels les plus importants pour en tirer des enseignements. Les principaux textes (un décret et un arrêté) qui traduiront le volet « Seveso » du plan d’actions gouvernemental et transposeront la directive « Seveso 3 » ont été soumis à consultation du public le 26 juin et ce, jusqu’au 17 juillet 2020.

Enfin, suivant les recommandations de la commission d’enquête sénatoriale et du rapport d’information de l’assemblée nationale du 12 février 2020, une mission pluridisciplinaire sera lancée à la rentrée 2020 par le ministère pour moderniser la culture du risque en France.