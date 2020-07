Une proposition de loi pour répondre aux problématiques de la sécurité civile

Sécurité civile

Numéro unique d’urgence, protection des sapeurs-pompiers, carences ambulancières… Ce sont les grands enjeux qui concernent la sécurité civile ces dernières années. Avec sa proposition de loi intitulée « consolider le modèle de sécurité civile français et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers », le député du Var Fabien Matras (LREM) souhaite répondre à toutes ces problématiques. Interview.

Co-auteur du plan d’action 2019-2021 pour les sapeurs-pompiers volontaires, le député du Var Fabien Matras (LREM) vient de déposer une proposition de loi intitulée « consolider le modèle de sécurité civile français et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers ». Le texte, qui devrait être étudié en septembre, vise notamment à inscrire le numéro unique d’urgence dans la loi (article 31), renforcer la protection des sapeurs-pompiers en considérant toute agression comme un outrage (article 38), ou encore régler le problème des carences ambulancières en proposant une définition stricte (article 3). Explications.

Vous aviez participé en 2018 à la mission pour relancer le volontariat qui a donné lieu à un plan d’action pour 2019-2021… Votre proposition de loi s’inscrit dans la suite de ce plan ?

Le plan d’action 2019-2021 pour les sapeurs-pompiers volontaires regroupait toute une série de mesures réglementaires et ainsi qu’un volet législatif dont je me suis emparé pour réaliser cette proposition de loi. Finalement, après avoir travaillé avec les sapeurs-pompiers, les élus et les administrations, cela donne un texte beaucoup plus large, qui va au-delà de ce qui était prévu dans le ...

