« Le PLUi devrait être le principal outil de territorialisation de la loi Littoral »

Publié le 01/07/2020 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Dans son ouvrage intitulé "La loi Littoral - La côte en péril ?", Laurent Bordereaux, professeur à l’université de La Rochelle et spécialiste du droit du littoral, présente les grandes règles de la grande loi de 1986. Ce livre qui se veut un guide citoyen illustré est aussi l'occasion de s'interroger sur l'application de cette loi au plus près des territoires.

Pourquoi est-il important aujourd’hui d’écrire un livre sur la loi Littoral du 3 janvier 1986 ?

Les sondages montrent régulièrement que les Français sont attachés à la loi Littoral ; c’est une loi dont on parle très souvent dans l’actualité, mais qu’on ne connait pas forcément dans ses modalités techniques, et qu’on a tendance à caricaturer sur certaines dispositions (comme celle de la bande des 100 mètres). J’ai donc voulu écrire un livre qui présente cette loi de façon générale expliquer sa logique et sa complexité à un public large : les élus, les associations, les habitants du bord de mer …

De plus, la loi Littoral est connectée aux territoires : il me paraissait donc important de mettre des photos et schémas pour se rendre compte concrètement, par exemple, de ce qu’est un espace remarquable, ou représenter par un croquis le principe de continuité de l’urbanisation. C’est pour moi un « guide citoyen illustré de la loi Littoral ».

A propos de la loi Elan, vous parlez d’une loi de dérégulation. Pourquoi ?

Je pose effectivement un regard assez critique sur cette loi un peu fourre-tout qui a un volet littoral qui m’a toujours semblé très problématique. Elle rend très difficile à interpréter et appliquer l’un des grands principes de la loi de 1986 qui est le principe de l’urbanisation en continuité, car elle renforce fortement des assouplissements qui peuvent y être portés. Quand on s’intéresse aux premières applications de la loi Elan sur la possibilité de densifier les hameaux, on constate que la jurisprudence a bien du mal à distinguer le « secteur déjà urbanisé » du « village ».

Alors je trouve que cette loi Elan n’apporte pas de clarification bienvenue, et au contraire, qu’elle complexifie un sujet. La réponse qui est faite dans la loi Elan est une réponse de circonstance, issue d’amendements parlementaires rapidement écrits, et au final, on a le sentiment que ce principe d’extension de continuité perd un peu de sa cohérence, même s’il faut encore attendre les suites jurisprudentielles. Finalement, dans un champ temporel assez large, que restera-t-il de ce principe dans dix ans ou trente ans ? Un cadre a été posé pour éviter des dérives, avec des gardes fous bienvenus. Néanmoins, c’est une disposition qui est source d’interprétation, comme le souligne la jurisprudence : ce n’est pas la clarté qui domine aujourd’hui le principe d’extension de l’urbanisation.

Quelle est selon vous la disposition de la loi de 1986 qui mérite le plus d’être rappelée aux élus locaux ?

Toutes les règles de la loi Littoral sont importantes. Mais j’aurais tendance à attirer l’attention des élus locaux sur l’importance de la législation sur les espaces remarquables du littoral : c’est sans doute, avec la bande des 100 mètres, le noyau dur de la loi. Les élus locaux sont en première ligne sur cette question, car il appartient aux documents locaux d’urbanisme de les identifier : c’est un beau sujet complexe, car ces espaces peuvent être terrestres et marins, tout en gardant un rapport avec la côte. Les élus locaux et leurs bureaux d’études doivent donc s’investir tout particulièrement dans la rédaction des documents.

Par rapport aux ajouts de la loi Elan, il faut souligner qu’elle affirme, de manière tout à fait bienvenue, que la liste des aménagements légers autorisés dans ces espaces remarquables est une liste limitative, fixée par décret. Les élus locaux doivent donc faire attention à respecter ce caractère limitatif. Le décret du 21 mai 2019, qui a modifié cette liste, a pu surprendre car il a permis des aménagements nécessaires à la restauration et l’aménagement de ces espaces, mais il contient aussi une surprise dont on n’a pas discuté dans la consultation publique : il permet des canalisations, dans une formule volontairement très floue, nécessaires aux activités économiques et nautiques : face aux interrogations, Monsieur de Rugy avait précisé qu’il s’agit notamment de permettre les canalisations nécessaires aux thalassothérapies. Or il me semble que ce ne sont pas des aménagements légers. Donc potentiellement, cette dérogation aurait dû être législative : ce décret ne devait contenir que des allègements légers, donc sur ce plan, il est fragile juridiquement.

Quels sont les outils à la disposition des élus pour territorialiser la loi Littoral ?

C’est vraiment le grand sujet actuel avec celui des risques. La question a mis beaucoup de temps à se développer, et on a longtemps constaté des insuffisances en la matière. Les principes de la loi Littoral, comme le disait une circulaire de 2015, appellent à une traduction « au plus près des territoires », et doivent s’adapter aux circonstances locales. Cette territorialisation passe nécessairement par les Scot et les PLU . Beaucoup d’efforts ont été faits sur ce sujet par les communes littorales et leurs intercommunalités. De plus, la loi Elan, et c’est une bonne chose, renforce cette territorialisation par le Scot. Ce document est clairement appelé aujourd’hui à préciser les modalités d’application de la loi Littoral.

La notion de « secteurs déjà urbanisés », introduite par la loi Elan, va dans le sens de cette territorialisation : les Scot et PLUi ont un rôle fondamental à jouer pour les identifier avec prudence : cette notion est une source de contentieux dans un cadre littoral conflictuel.

Le choix du Scot est-il le bon selon vous ?

Je me demande effectivement si le Scot est le bon document d’urbanisme pour territorialiser la loi littoral. Ne serait-ce pas plutôt le PLUi ? On observe aujourd’hui une montée en puissance de ces derniers, qui doivent aussi prendre en compte la loi Littoral. Face à ce double emploi Scot/PLUi, une simplification ne devrait-elle pas être opérée au profit des PLUi ? C’est une question ouverte, mais c’est mon sentiment : les PLUi devraient être le principal outil de territorialisation de la loi Littoral. L’intérêt du Scot est moindre aujourd’hui.

Le schéma de mise en valeur de la mer, quant à lui, est théoriquement l’outil idéal, qui exprime une véritable logique d’intégration de la gestion des zones côtières. Mais on doit constater son échec relatif : sans doute est-il trop contraignant pour les élus, en tout cas, même s’il y a des exceptions, de manière générale, les intercommunalités se sont peu tournées vers ces documents. Les PLUi restent en première ligne et doivent comprendre et préciser les modalités d’application de la loi littoral, avec les Scot.

Où se situe alors la question de l’émergence grandissante des risques littoraux ?

La loi Littoral n’a pas été conçue comme un outil permettant d’appréhender les risques naturels côtiers. La loi Littoral doit-elle comporter des aménagements sur ce sujet ? C’est une vraie question, qui a d’ailleurs été abordée par des projets de textes juridiques qui n’ont pas abouti (comme par exemple la proposition de loi du 31 janvier 2017 portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique). L’urgence d’adapter le littoral au changement climatique dépasse largement le cadre actuel de la loi Littoral, mais ne peut pas la laisser de côté. Est-ce que les règles d’urbanisme issues de cette loi sont compatibles avec des hypothèses de relocalisation d’activité ? La loi Littoral doit surement évoluer sur cette question. Même au-delà de cette loi, le cadre juridique sur les risques côtiers est lacunaire et fait aujourd’hui l’objet de débats.