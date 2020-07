La région Ile-de-France a lancé un emprunt obligataire record

Marché de la dette

Le 22 juin, la région Ile-de-France a lancé une émission d’obligations vertes et responsables de 800 millions d’euros pour financer une partie de son plan de relance d’urgence (1,3 milliard d’euros). Une réussite lui ouvrant une grande diversification d’investisseurs internationaux.

La Région Ile-de-France finance, en partie, son plan de relance avec une émission obligataire verte record. Avec un montant de 800 millions d’euros, l’exécutif régional se félicite d’avoir fait appel aux investisseurs pour « un montant jamais atteint » et pour un taux « le plus bas de son histoire ». Au moment de l’émission, 150 investisseurs se sont présentés, après resserrement des taux, quatre-vingt-treize sont restés. Au final, un taux de 0,108 % pour 550 millions d’euros sur 10 ans et 0,614 % sur 250 millions d’euros sur 20 ans (soit un coût moyen pondéré de 0,266%).

Un mode de financement rodé

Depuis 2012, la région Ile-de France a choisi d’émettre des obligations vertes et responsables. « Ces obligations ne prennent pas seulement en compte les critères environnementaux ...

