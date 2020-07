Dépôts sauvages : le coût explose pour les collectivités

Déchets

Les dépôts sauvages, c’est aussi une histoire de gros sous. Ils coûtent cher aux collectivités, alors même que les amendes et sanctions ne semblent pas assez dissuasives. Côté entrepreneurs, faut-il des déchetteries gratuites ou payantes ?

Les collectivités territoriales et leurs groupements déclarent un budget annuel moyen de 59 210 euros pour lutter contre les dépôts sauvages, soit presque 5 euros/hab./an ou en moyenne 900 euros/tonne variant en fonction de la nature du déchet (1) (2). A Poissy (37 146 hab., Yvelines), la ville ou la Communauté urbaine ont opéré 155 interventions en 2018, pour un coût total de 93 000 euros (personnel, transports et tri), et la ville 186 interventions en 2019 pour un coût de 42 400 euros. Karl Olive, le maire, s’emporte : « L’installation des Roms entre août 2017 et le 12 octobre 2017 aura coûté 1 million d’euros pour 7 000 m3 évacués ».

A Combs-la-Ville (22 212 hab., Seine-et-Marne), « les dépôts sauvages, c’est deux emplois à temps plein, soit 60 000 à 100 000 euros par an », déplore Guy ...