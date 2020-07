Cinéma

La plateforme d’innovation sur l’Europe et la culture, Relais Culture Europe lance un nouvel appel à projets pour faire des cinémas des lieux culturels innovants adaptés aux besoins locaux.

“Les cinémas comme hubs d’innovations pour les communautés locales” en est à son deuxième appel à projets.

Cette deuxième édition prend en compte la crise sanitaire et son impact sur la culture. Il s’agira de “tester de nouveaux instruments d’interaction avec la communauté qui entoure les cinémas, et par conséquent, de nouveaux modèles commerciaux pour les exploitants de salles, dans le cadre des mesures de sécurité imposées par la crise pandémique”, explique Relais Culture Europe.

L’appel à projets “vise à créer des hubs d’innovation autour des salles de cinéma, particulièrement dans les territoires où l’accès aux infrastructures culturelles et aux cinémas est limité, et où la Covid-19 a eu un impact très fort. Il a également pour objectif de renforcer la coopération européenne entre les exploitants de salles, les plateformes VOD et les organisations culturelles”

