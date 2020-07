Quel rôle du maire dans la gestion du risque de transfert des termites d’un cimetière à l’autre ?

Funéraire

Publié le 01/07/2020 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité

Réponse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : La prévention et la lutte contre l’infestation des termites est de la responsabilité du maire, en charge de la sécurité (risque de chute d’arbres) et de l’entretien général du cimetière au titre de l’article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Ainsi, si l’exhumation et la translation du cercueil vers un nouveau cimetière doit être réalisée à la demande des familles conformément à l’article R. 2213-40 du CGCT mais que cette opération présente un risque avéré, le maire de la commune du cimetière de départ doit en informer l’opérateur funéraire afin qu’il propose l’utilisation d’un cercueil hermétique métallique en vue du transfert du cercueil.

Conformément aux dispositions des articles R. 2223-5 et R. 2213-42 du CGCT, il est alors procédé soit au placement du cercueil simple exhumé dans un cercueil hermétique de taille plus grande, soit à l’ouverture du cercueil et au placement des restes humains dans un nouveau cercueil hermétique métallique. Dans le cas où l’exhumation et une translation résulteraient d’une décision administrative, le maire peut solliciter le concours du préfet pour la mise en bière en cercueil hermétique au titre du dernier alinéa de l’article R. 2213-26 du CGCT.