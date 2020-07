Requalifier les infrastructures linéaires de transports

La transparence écologique d’une infrastructure désigne son niveau de perméabilité au regard des déplacements vitaux de la faune. La mise à niveau des infrastructures les plus anciennes est un enjeu majeur de l’efficacité de la politique nationale des trames verte et bleue.

Par Jean-François Bretaud, chef de projet biodiversité, référent TVB et faune département des transitions territoriales, groupe ingénierie écologique au Cerema

Le réseau routier français, constitué de plus d’un million de kilomètres de routes, fragmente le territoire entraînant, en plus de la perte directe d’habitats, la rupture des continuités écologiques supports des déplacements vitaux de la faune. La collision entre la faune et les véhicules représente l’impact le plus visible de cette perturbation (cf. « Prévenir la collision avec la faune », Techni.Cités n° 327 ...