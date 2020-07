« Travailler très en amont avec l’ensemble de la communauté éducative »

Pesticides : une pollution limitée mais des données encore insuffisantes La première campagne nationale de mesure des pesticides dans l’air a été présentée jeudi 2 juillet. Plutôt rassurants, ses résultats indiquent des concentrations qui ne dépassent pas les normes réglementaires. Mais l’étude se base sur des capteurs trop ...

Eco-organismes : le retour de Leko L’heure de concurrence est-elle venue pour Citeo ? Leko, toujours titulaire de son agrément, veut se relancer sur la filière de collecte et de traitement des déchets d’emballage, et vise notamment le développement de la consigne et du réemploi. ...

Votre actu juridique du 26 juin au 2 juillet 2020 Notre sélection de textes officiels, jurisprudences et réponses ministérielles intéressant les cadres de la filière technique, publiés par le Club Techni.Cités et sur Lagazette.fr entre le 26 juin et le 2 juillet 2020. ...