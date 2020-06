Le commerce spécialisé, en chute libre, en appelle aux collectivités

Développement économique

Publié le 30/06/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

La fédération des enseignes du commerce spécialisé Procos a présenté le 30 juin les chiffres de vente du premier semestre 2020, logiquement en forte chute. Dans un livre blanc contenant 12 recommandations pour relancer le secteur, elle en appelle notamment au soutien des collectivités territoriales.

« Un mois et demi après la réouverture des premiers points de vente, le cumul du chiffre d’affaires des magasins entre le 1er janvier et le 28 juin 2020 (*) est en moyenne de -31,8 % tous secteurs confondus, certains secteurs se situant dans une situation encore plus compliquée, tels que l’équipement de la personne (-35%) et la restauration (-43 %) -qui a ouvert plus tard », a détaillé en ouverture Emmanuel Le Roch, délégué général de la fédération des enseignes du commerce spécialisé Procos.

Des chiffres qui en disent long sur l’inquiétude du secteur, alors que les soldes ont par ailleurs été décalés cette année au 15 juillet, ce qui fait craindre aux professionnels des performances en baisse. Les commerces situés dans les grands centres-villes semblent encore ...