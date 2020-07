Bientôt un « forfait mobilités durables » pour les agents

Déplacements domicile-travail

Publié le 01/07/2020

Les conditions et modalités d’application du « forfait mobilités durables » aux agents titulaires, stagiaires et contractuels viennent d'être précisées lors du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ce 1er juillet.

Le projet de décret était attendu de longue date et la crise sanitaire a ravivé le besoin d’en disposer… rapidement! La possibilité d’un « forfait mobilités durables » était à l’étude, mercredi 1er juillet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT).

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics vont pouvoir prendre en charge tout ou partie des frais engagés par leurs agents pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail via « leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage » (1), détaille le projet de texte.

