La Cour des comptes s’inquiète de la dérive des comptes publics

Publié le 30/06/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Dans son dernier rapport sur les finances publiques, son nouveau premier président Pierre Moscovici n’attend pas que la relance et la croissance effacent l’ardoise inédite de la crise sanitaire. Il recommande à l’Etat d’accentuer ses efforts de maîtrise des dépenses.

« La soutenabilité de la dette constitue l’enjeu essentiel de la France dans les prochaines années » a d’emblée annoncé le nouveau premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Pour sa première intervention publique, il est vite rentré dans les pantoufles de l’institution financière, d’ordinaire très stricte sur la trajectoire des dépenses publiques. Cette fois, le ton alarmiste s’impose, du fait de « la crise majeure et sans équivalent » subie depuis quelques mois par la France « qui a su réagir » a-t-il commenté.

Dette inconnue « depuis les deux guerres mondiales »

Le gouvernement a en effet engagé 57,5 milliards d’euros de dépenses soit l’équivalent de 2,6 points de PIB et garanti plus de 300 milliards pour soutenir l’économie. Mais le « choc massif » sur les dépenses publiques qui devrait provoquer un relèvement du déficit public de 200 milliards pour s’établir autour de 250 milliards, soit 11,4 % du PIB vient surtout des pertes de recettes (-11 %), à l’origine des deux-tiers de ce ressaut du déficit, selon les magistrats financiers.

Logiquement, la dette publique va également exploser et dépasserait les 270 milliards en 2020, soit plus de 120 points de PIB : « c’est 40 000 euros par habitant », illustre Pierre Moscovici. Car pour le moment, « les revenus des agents privés ont été pour la plus grande partie préservés » en contrepartie « d’une forte augmentation de la dette publique ». Ce qui fait dire à la Cour des comptes que « la crise n’a pas encore été payées mais transférée sur la dette publique ».

Or si le gouvernement assure que la croissance comblera peu à peu ce déficit, la Cour des comptes juge au contraire « qu’elle ne suffira pas » à elle-seule : « Il serait imprudent de tabler sur le simple retour de la croissance après la crise sanitaire pour assurer la maîtrise de la trajectoire de dette publique », insiste-t-elle. D’une part parce que, contrairement à ses principaux homologues européens, « la France n’a pas abordé cette crise avec des finances publiques restaurées » insiste-t-elle. D’autre part, la Cour a constaté depuis déjà quelques années que les efforts accomplis avaient d’abord été faits par les autres porteurs de dette publique : les administrations publiques locales (APUL) dont, en premier lieu, les collectivités.

Pour les sages de la rue Cambon « le rééquilibrage spontané des comptes publics, ne sera, selon toute vraisemblance, que très partiel: sans action de redressement, le déficit risque d’être durablement très élevé. La trajectoire de la dette ne serait alors pas maîtrisée ». Ils ont donc établi trois scénarios prévisionnels :

un scénario de « rattrapage », dans lequel le PIB revient au bout de quelques années à la trajectoire qu’il suivait avant la crise, sans revenir à la situation ex-ante un scénario de « perte limitée », dans lequel le PIB ne rattrape pas intégralement le terrain perdu pendant la crise, mais suit une tendance de croissance identique à celle d’avant-crise. La dette stagnerait alors à 115 % du PIB et le déficit à 4 % d’ici trois ans un scénario de « faiblesse persistante » dans lequel non seulement le niveau mais aussi le taux de croissance du PIB diminuent de manière durable par rapport à ceux observés avant la crise. Dans cette hypothèse, le déficit atteindrait 6 % et la dette culminerait à plus de 140 % du PIB.

« Pas d’austérité », mais une nouvelle LPFP

Les effets vertueux d’un futur plan de relance étant jugés insuffisants, la Cour des comptes appelle certes à engager « un effort de redressement structurel des finances publiques » mais sans qu’il soit « trop brutal pour ne pas casser la reprise », détaille Pierre Moscovici, hostile à toutes « mesures d’austérité ». Dans son esprit, « l’effort progressif et durable de redressement » passe obligatoirement par une nouvelle loi de programmation des finances publiques, au plus tard en même temps que le prochain programme de stabilité ».

Parallèlement, les magistrats financiers appellent à « hiérarchiser les priorités des dépenses » et appellent à faire « une revue de dépenses plus substantielle que par le passé » afin de retrouver des marges de manœuvre. Ils appellent en conséquence à privilégier les investissements « socialement, écologiquement et économiquement utiles ».

