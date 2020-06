« Très peu de collectivités ont choisi d’être couvertes pour des pertes de recettes »

[INTERVIEW] Assurance

Publié le 30/06/2020

Jean-Luc de Boissieu, président du Conseil de surveillance de SMACL Assurances, appelle à une réflexion sur les conditions permettant de prendre en compte les pertes de ressources des collectivités liées aux pandémies dans les contrats d’assurance.

La pandémie que nous traversons a-t-elle eu pour effet d’augmenter les inquiétudes des collectivités en matière de responsabilité ?

Jean-Luc de Boissieu : Si les déclarations de sinistres ont été moins importantes, nous avons été très largement sollicités sur un très grand nombre de sujets allant de la sécurité des personnes aux risques statutaires. Aujourd’hui , les collectivités sont absorbées par la crise et les questions sur les assurances viendront plus tard. On est encore au stade médical mais en partageant avec les collectivités la charge du déconfinement, l’Etat déplace l’épidémie qui prend désormais un tour administratif. Si l’épidémie, après le déconfinement était relancée, les victimes du covid pourraient estimer que le déconfinement n’a pas été fait dans les conditions ...

