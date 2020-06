Avec la Surface Go 2, Microsoft veut devenir l’outil pédagogique de référence

Publié le 30/06/2020 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Transformer l’expérience pédagogique tout en laissant la main aux enseignants. Voilà l’objectif que se sont fixé les équipes de Microsoft au travers notamment de la tablette interactive Surface Go 2. Une démarche qui s’inscrit dans un contexte où l’écran mobile a pris une place importante dans nos sociétés.

En 2020, 1 foyer sur 2 est équipé d’une tablette contre 1 sur 10 en 2012[1]. Une hausse considérable qui prouve la démocratisation de l’outil numérique dans notre quotidien et sa légitimité à s’intégrer dans un contexte pédagogique. Cela d’autant que “les élèves sont les premiers utilisateurs des technologies de l’information. Ils sont à l’aise avec tous les formats manipulés. Pour eux, vidéos, dossiers, captures d’écran, etc. tout est naturel. C’est une façon innovante d’appréhender toute la matière du cours de manière rapide et ludique.”, confirme Frédéric Varon, conseiller pédagogique auprès de l’éducation nationale.

Optimiser le temps scolaire

Pour l’enseignant, diffuser l’énoncé d’un exercice directement sur la tablette permet non seulement de gagner du temps mais aussi, voire surtout, de ne pas perdre l’attention des élèves durant les quelques minutes qu’aurait nécessité son inscription au tableau. L’accès aux informations des supports de cours est également un énorme avantage. “Se rendre à la page 217 du manuel scolaire prend 20s en moyenne mais peut aller jusqu’à 2 minutes pour 10% des élèves”, illustre Frédéric Varon. Pour ce faire, la Surface Go 2 fonctionne avec les outils Microsoft pour l’Éducation : activités, relevés de notes et rubriques d’aide pour faciliter la digitalisation de la salle de classe. Les cours peuvent être personnalisés et mémorisés pour le lendemain notamment avec des annotations manuscrites avec le Classroom Pen en mode Studio.

Favoriser l’inclusion

L’interaction tablette-tableau libère l’enseignant de l’obligation de faire se déplacer au tableau les élèves les plus réticents. Dans ce dispositif, l’élève n’est plus en premier plan, c’est le cours qui prime. La participation n’en est que meilleure et n’est plus réservée à une catégorie. Le Lecteur immersif, lui, aide les élèves de tous niveaux à améliorer leurs compétences en lecture. Il permet de modifier l’espacement, lit le texte à voix haute, détache les syllabes de chaque mot et propose, quand cela est possible, des illustrations associées. Enfin, des outils comme Teams favorisent l’accès aux salles de classes en virtuel pour les enfants en situation de handicap ou hospitalisés. “Avec les outils disponibles dans Surface Go 2, ils peuvent communiquer, exploiter et créer du contenu avec plus d’autonomie, d’efficacité et surtout de confiance.”, ajoute Jean-Christophe Dupuy, Directeur division produits Surface chez Microsoft France.

Renforcer l’autonomie des élèves

Dans son fonctionnement, la Surface Go 2 s’adapte à la façon d’apprendre des élèves. Qu’il s’agisse d’activités de groupe ou individuelles, de faire un exercice de grammaire, de revoir le script du spectacle de l’école ou de résoudre un problème de mathématiques. Tout cela pourra se faire de façon naturelle avec le stylet Classroom Pen. Rédiger une dissertation en mode ordinateur portable pourra se faire avec le clavier détachable Signature Type Cover.

Côté administration, la flotte d’appareils peut être administrée en toute simplicité et sécurisée avec Microsoft Intune, solution disponible sur Microsoft Azure et pensée pour une gestion unifiée des appareils mobiles.

Contenu proposé par Microsoft