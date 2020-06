Renouvellement de commissions administratives à caractère consultatif

Administration

Publié le 30/06/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 29 juin procède au renouvellement de certaines commissions consultatives relevant du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Celles-ci sont renouvelées jusqu’au 8 juin 2025 :