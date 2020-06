Enfants scolarisés de moins de six ans : une formation pour les professionnels

Un décret du 29 juin, pris pour l’application de l’article 14 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, précise le contenu de la formation continue commune aux professionnels intervenant auprès d’enfants scolarisés de moins de six ans. Organisée en modules, elle vise à renforcer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement de l’élève, en lien avec la famille ou les responsables de l’enfant. Le décret précise que pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, les modules de formation s’inscrivent dans les actions de professionnalisation prévues au 1° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.

Ces modules de formation commune sont organisés localement, sur la base d’une convention conclue entre les services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale, le Centre national de la fonction publique territoriale et la ou les collectivités territoriales concernées. La convention définit notamment le lieu et la durée de la formation, les modalités de sa prise en charge financière et les agents concernés.