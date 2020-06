Social

Publié le 30/06/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le montant pour l’année 2020, mentionné au vingt-quatrième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé, qui correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1 du même code figure dans le tableau joint en annexe de l’arrêté du 15 juin.