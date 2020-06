Transition écologique : le ministère mise sur les nouveaux élus pour accélérer

Accueil

Transition écologique

Publié le 29/06/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : France

Pas facile pour les nouveaux élus et conseillers municipaux de connaitre toutes les informations et les outils existants en matière de transition écologique. Le ministère de la Transition écologique et solidaire a donc regroupé tout cela dans une page web dédiée. Car le temps presse et il faut avancer sur ce chantier, qui doit nécessairement s'incarner dans les territoires.

