Dans les collectivités, l’éducateur territorial des APS ne fait plus la course en tête

Publié le 09/07/2020 • Par David Picot • dans : France, Toute l'actu RH

Le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (APS) a-t-il vécu ? Il apparaît en tout cas en profond décalage avec les besoins sportifs.

Chiffres-clés Cadre d’emplois : Etaps.

Catégorie : B.

Formation : Licence de Staps (sciences et techniques des APS).

« C’est un débat interminable », souffle Bruno Lapeyronie, maître de conférences associé à l’université de Montpellier. L’évolution du métier et du statut d’éducateur territorial des activités physiques et sportives (Etaps) a fait l’objet d’un atelier très animé aux dernières journées d’études nationales de l’Association nationale des directeurs et intervenants d’installations et des services des sports (Andiiss), les 11 et 12 mars 2020, à Saint-Malo.

Le débat porte en fait sur l’ensemble d’une filière sportive spécifique, née en 1992, composée de trois cadres d’emplois : les conseillers des activités physiques et sportives (CTAPS, catégorie A), les éducateurs (Etaps, catégorie B) et les opérateurs (Otaps, catégorie C).