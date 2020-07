Fabrice Costes, la connaissance de soi au bénéfice de tous

[PORTRAIT] MANAGEMENT

Publié le 13/07/2020 • Par Maud Parnaudeau • dans : France, Toute l'actu RH

Convaincu que dans un monde en mutation l’adaptation est impérative, Fabrice Costes, le directeur général des services de Colomiers (Haute-Garonne), a entrepris de transformer le fonctionnement de sa collectivité en s’appliquant à lui-même les principes qu’il prône.

Chiffres-clés 2015 : Directeur général des services de Colomiers (1 200 agents, 39 000 hab., Haute-Garonne). 2009 : Directeur des finances à Colomiers et découverte du management stratégique. 2004-2009 : Directeur des finances à Foix (Ariège). Premiers pas de manager. 2004 : DESS d’administration locale à Toulouse. 1981 : Naissance à Cahors (Lot).

Tout est parti de la crise des finances publiques à la fin des années 2000. « Face aux conséquences sur les ressources des collectivités, mon expertise métier était insuffisante pour trouver des solutions », se remémore Fabrice Costes. Alors directeur des finances, l’actuel DGS de Colomiers sait qu’il va falloir questionner en profondeur et faire évoluer l’organisation interne de sa collectivité.

« Dans un contexte de profondes mutations budgétaires, mais aussi sociétales et environnementales, la transformation est un passage obligé », assure-t-il. Fin 2015, alors qu’il vient tout juste de prendre la tête de l’administration columérine, le film documentaire « Demain », de Cyril Dion et Mélanie Laurent, sort sur les écrans. Prise de conscience XXL. Ce sera l’élément déclencheur de son action pour rendre la collectivité « plus innovante, créative et agile ». Pas question, pour autant, de se transformer à marche forcée. Pour « libérer » l’organisation, il choisit la méthode des petits pas. « Il faut prendre le temps pour que chaque encadrant évolue dans sa propre posture et adopte un management différent, basé sur l’écoute, l’autonomie, la responsabilisation, la confiance et le droit à l’erreur. Si ce climat est posé, cela donne un sens différent au travail, on crée les conditions de la motivation et on fait grandir les collaborateurs. »

Maîtrise des émotions

Lors des recrutements pour les postes de chefs de service, il cherche désormais des profils « atypiques » qui ont déjà, par leur parcours professionnel, montré leur capacité à s’adapter.

« C’est dans notre ADN de territoriaux que de nous adapter. Mais pour faire parler cet ADN, il faut travailler sur soi », estime Fabrice Costes. Il parle en connaissance de cause. Lui qui, entre juin 2017 et janvier 2018, a suivi des séances de coaching pour se hisser à la hauteur des principes d’action qu’il souhaite voir déployés au sein de la collectivité.

