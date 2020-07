Accueil

Actualité

Actualité France

France Les femmes, grandes perdantes de la crise sanitaire

Egalité professionnelle

Les femmes, grandes perdantes de la crise sanitaire

Publié le 08/07/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France, Toute l'actu RH

Colcanopa

La période écoulée n’a pas été neutre sur le plan de l’égalité femmes-hommes et suppose des bilans pour objectiver les ressentis et alimenter les actions à mener dès maintenant et dans les mois à venir.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Coronavirus

Egalité professionnelle

Emploi

Management fonction publique