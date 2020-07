Les centres municipaux de santé renforcent l’offre d’accès à l’avortement

Politiques publiques

Publié le 08/07/2020 • Par Judith Chetrit • dans : Innovations et Territoires, Régions

Avec la disparition de certaines structures hospitalières et le manque de gynécologues, l’accès à l’avortement peut être en tension dans certains territoires. Les centres municipaux de santé proposent un accès à l’IVG qui n’est pas réservé aux seules habitantes de la ville, gage de discrétion, et raccourcit les délais d’accueil. Encouragée par les autorités régionales de santé, la formation des professionnels exerçant au sein de ces structures s’est développée.

Chiffres-clés 55 800 IVG ont été réalisées en 2018 hors d’une structure hospitalière, dans un cabinet libéral, un centre de santé ou un centre de planification familiale, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. Cela représente environ un quart des IVG pratiquées en France.

« Plus de souplesse pour les choix des femmes », « un engagement citoyen et militant ». Ce sont les mots employés par Antonio Oliveira, adjoint au maire, chargé de la santé de Malakoff (30 700 hab., Hauts-de-Seine), pour expliquer l’introduction d’un nouveau service d’IVG dans l’un des deux centres municipaux de santé de la commune. « On craignait d’attirer des manifestations anti-avortement, mais la ville a toujours mené une politique de santé progressiste. Le centre a fêté ses 90 ans en 2019 », indique-t-il.

Après l’IVG dite « médicamenteuse », proposée depuis plusieurs années dans cette municipalité, cette intervention sous anesthésie locale, qui consiste en l’aspiration du contenu de l’utérus, est habituellement pratiquée à l’hôpital. Alors qu’elle est autorisée jusqu’à douze semaines ...

