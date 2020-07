Accueil

France Métropole aidante, ou comment faire connaître les dispositifs de soutien aux aidants

Métropole aidante, ou comment faire connaître les dispositifs de soutien aux aidants

Publié le 10/07/2020 • Par Françoise Sigot • dans : France, Innovations et Territoires

Il existe une large offre de soutien aux aidants sur le territoire de la métropole de Lyon. Mal identifiés, ces dispositifs et structures sont toutefois peu sollicités. Ceux qui accompagnent un proche malade, âgé ou handicapé ont du mal à trouver de l’aide. C’est ce manque que l’association Métropole aidante veut combler. Créée en début d’année avec la métropole de Lyon et différents partenaires, elle répertorie les aides offertes aux aidants et leur propose un espace d’écoute.

