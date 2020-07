Recrutements : le salaire, un levier d’attractivité toujours important, mais pas le seul

Baromètre « La Gazette » - Domplus fonction publique

Publié le 07/07/2020 • Par Maud Parnaudeau • dans : France

La sécurité de l’emploi, les conditions de travail et les missions font la force des collectivités, comme le montre le baromètre de la marque employeur de "La Gazette" et Domplus fonction publique. Mais le salaire reste un point d’achoppement.

Chiffres-clés 58 % des Français ont une bonne image de la fonction publique mais 29 % une mauvaise. 49 % des agents territoriaux seraient tentés de travailler dans le secteur privé pour un salaire plus élevé (+ 4 points par rapport à 2019).

La crise sanitaire a-t-elle changé l’attractivité de la fonction publique ? Pas fondamentalement, pour le moment du moins, si l’on en croit les résultats de l’enquête sur la marque employeur menée par « La Gazette » entre fin avril et début juin 2020. Seuls 5 % des Français n’ayant jamais exercé dans le public disent l’envisager. On observe toutefois les signes d’un regain d’intérêt pour le secteur, moins soumis aux aléas économiques que les autres. Ainsi, les salariés en recherche d’emploi sont 51 % à avoir déjà pensé à rejoindre le public, soit 5 points de plus qu’en 2019.

Par ailleurs, au regard de la sécurité de l’emploi et de celle dans l’emploi (garantie du maintien des missions habituelles), environ cinq Français et six candidats du privé sur dix se montrent davantage prêts à travailler dans la fonction publique. Si, pour toutes les personnes interrogées, la diversité et l’intérêt des missions constituent, comme l’an passé, l’atout principal des collectivités, cette année, la rémunération est davantage considérée comme un élément d’attractivité par les agents territoriaux interrogés (+ 9 points par rapport à 2019).

Un package global compétitif

Le salaire reste la première motivation pour changer de poste. « La rémunération est un vrai sujet. D’autant qu’il y a un “gap” énorme sur certaines fonctions, et une surenchère permanente entre collectivités », admet Christophe Bellec, directeur général des services de la ville et du CCAS de Caen et de la communauté urbaine de Caen la mer (47 communes, 3 540 agents, 271 500 hab.). Du ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier