Des pistes pour lever les freins au droit de vote des personnes sous tutelle

Elections municipales 2020

Publié le 26/06/2020 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, Documents utiles, France

Depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, le droit de vote des personnes mises sous tutelle n'est plus soumis à une décision du juge. Un an après, à l'approche du scrutin du 28 mars en pleine crisa sanitaire, l'association Handéo publie une note d'information sur l'exercice de ce droit pour les résidents en établissements médicaux-sociaux.

La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice a permis à 300 000 personnes en tutelle de recouvrir leur droit de vote : elle a abrogé l’article L5 du code électoral qui soumettait le droit de vote des personnes en tutelle à une décision du juge. Un an après, et en plein contexte de crise sanitaire, l’association Handéo expose dans une note d’information les freins auxquels sont confrontées ces personnes venant de recouvrir leur droit de vote, pour s’inscrire sur les listes électorales ou pour exercer leur droit lorsqu’elles vivent dans un établissement médico-social (EMS). L’association formule ainsi des recommandations, mais aussi des pistes de réflexion, comme l’intérêt de pouvoir voter par correspondance.

Le rôle des établissements dans l’exercice du droit de vote

Sur les 63 établissements interrogés et 45 % n’ont aucune personne inscrite sur les listes électorales. Seulement 11 % des enquêtés ont tous leurs résidents inscrits.

38 % seulement des établissements enquêtés ont mis en place des actions pour aider les personnes à s’inscrire sur les listes électorales. Parmi elles, l’enquête compte du temps d’information, la vérification de la pièce d’identité, la justification du domicile d’au moins une personne, l’accompagnement d’au moins une personne pour s’inscrire à la mairie, l’accompagnement d’une personne pour s’inscrire en ligne. Lorsque la personne accueillie est inscrite sur la liste électorale, c’est systématiquement via l’établissement pour 27 % des répondants.

Finalement, pour les établissements interrogés, les plus grandes difficultés pour permettre l’inscription sur les listes électorales des personnes mises sous tutelle ont notamment porté sur :

l’accompagnement des déficiences ou troubles et la mise à disposition humaine le jour du vote ;

l’acceptation de la réforme par la société, les tuteurs, les agents de mairie ou les professionnels de l’établissement ;

l’absence de photo sur les bulletins ou le manque de programmes en FALC.

D’autres difficultés sont directement liées aux collectivités : « certains agents de mairies ne semblent pas avoir connaissance de la réforme », l’agent « n’aurait pas estimé la personne en capacité de voter » ou encore, des lieux de vote encore inaccessibles pour des personnes en fauteuil.

La préparation au scrutin de 2020

Toujours selon l’étude de l’association, un peu plus de la moitié des établissements interrogés avaient prévu de mettre en place des actions spécifiques pour aider les personnes à aller voter le jour du vote, comme par exemple l’échange et le partenariat avec la municipalité et la visite du lieu de vote.

Pour faciliter l’exercice du droit de vote, l’association rappelle que des aménagements récents ont été pris pour l’établissement de procurations, mais surtout, elle souhaite relancer le débat sur la possibilité, et l’intérêt, de pouvoir voter à distance : pour les prochaines élections, il « pourrait être envisagé de nouveau comme une alternative, voire être proposé de manière électronique ».

Cette proposition aurait encore plus de sens, selon l’association, puisque la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a compliqué la situation en réduisant les ressources humaines pour aider aux gestes liés au vote. En effet, au premier tour, certaines mairies avaient accepté que les assesseurs accompagnent la personne en tutelle dans l’isoloir pour l’aider à mettre son bulletin dans l’enveloppe, mis pour le scrutin du 28 juin, et l’obligation de respecter les gestes barrières et la distance physique, plusieurs assesseurs de mairies ont d’ores et déjà indiqué que cela ne serait pas possible.

Devant la difficulté, parfois, d’obtenir une procuration (pour les résidents qui n’ont pas de contacts dans la commune où se situe l’établissement), l’association imagine quatre alternatives, qui reposent toutes sur la possibilité d’utiliser les bulletins qui sont adressés au domicile de la personne :