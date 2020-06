Les abattoirs publics face au risque covid-19

Conditions de travail

Publié le 26/06/2020 • Par Solange de Fréminville

Des clusters de covid-19 ont été détectés dans de grands abattoirs industriels privés, en France, en Allemagne et ailleurs, favorisés par la promiscuité et l’emploi d’un personnel précaire. Les abattoirs publics qui, comme ceux du privé, ont augmenté fortement leur activité pendant le confinement, semblent plutôt mieux protégés contre ce nouveau risque par leurs organisations.

Masque chirurgical, charlotte, casque, gants, habits blancs (pantalon, tee-shirt et veste), bottes : c’est la tenue habituelle du personnel de l’abattoir de Limoges Métropole, le plus grand abattoir public de France (22 000 tonnes par an, 84 salariés).

Depuis le début de la crise sanitaire, « on a ajouté trois masques en tissu par personne », précise José Ferreira, directeur de l’établissement à caractère industriel et commercial de la communauté urbaine. Chaque matin, les salariés passent, comme d’habitude, par un sas où ils ont l’obligation de se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique. Ces mesures exigées par les normes d’hygiène et de qualité, de même que les nettoyages quotidiens des tenues, du matériel et des locaux, ont été renforcés par des désinfections, la mise à ...