Fermeture de Fessenheim : les regrets et les espoirs des élus locaux

À quelques jours de la fermeture effective de la centrale nucléaire de Fessenheim, les élus locaux ont exprimé jeudi 25 juin leurs regrets dans la gestion du dossier, et leurs attentes. Devant une mission d’information de l’Assemblée nationale, ils ont mis l’accent sur la nécessité de davantage anticiper les fermetures de réacteurs dans les prochains territoires impactés.

Derniers électrons avant arrêt définitif. La plus vieille centrale nucléaire de France cessera sa production lundi 29 juin après 42 ans de bons et loyaux services. Un bouleversement pour la commune de Fessenheim qui l’accueillait et pour l’ensemble de la région Grand Est. « On va perdre 2000 emplois directs et indirects », rappelait le président de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, Gérard Hug, jeudi 25 juin. Auditionné par la mission d’information parlementaire chargée d’effectuer un suivi de la fermeture de la centrale, il a énuméré les conséquences de ce choix pour le territoire : vente de maisons, fermeture de classes, baisse des chiffres d’affaires des commerces, effondrement des recettes fiscales… Autant de points qu’on « aurait dû davantage anticiper », estime le président du conseil régional Jean Rottner. Une leçon quand d’autres sites seront impactés.

Les élus malgré eux

Comment faire mieux ? Répétée plusieurs fois par le rapporteur de la mission d’information, Vincent Thiébaut, député (LREM) du Bas-Rhin, cette question n’a guère trouvé de réponse. « Au fil de l’eau de nos auditions, on se rend compte qu’on a des perceptions totalement différentes de la fermeture », remarque le député du Bas-Rhin. Certains estiment qu’elle a été actée dès 2011, d’autres que rien n’était certain avant le vote de la loi de transition énergétique en 2015, voire avant l’élection présidentielle de 2017 puisque tous les candidats n’adoptaient pas la même posture. L’histoire ne va-t-elle pas inlassablement se répéter ? Et en combattant autant que possible ce type de décision, les élus locaux ne contribuent-ils pas malgré eux à l’impréparation ?

Réponse d’ici quelques années puisque la feuille de route énergétique française envisage d’autres arrêts. « Les prochaines fermetures concerneront des réacteurs et non plus de centrales donc la question se posera différemment, positive Didier Hug. C’est une première avancée ».

Une question de fiscalité qui demeure

Pour améliorer l’acceptabilité locale, l’élu aimerait d’abord que l’on règle une bonne fois pour toute une question financière qui ne peut pas se satisfaire du droit commun compte tenu de la taille des sites nucléaires. Les territoires qui voient une entreprise fermer ses portes bénéficient de compensation fiscales durant trois ans. La loi de finances de 2019 a acté le fait que ce délai pourra être porté à dix ans pour les grandes centrales via le maintien partiel de contribution économique territoriale (CET) et un mécanisme de solidarité entre les localités qui accueillent des installations thermiques et nucléaires.

En revanche, cette manne pourrait être engloutie par le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), un outil créé afin que le passage de la taxe professionnelle à la CET soit neutre pour les collectivités. « Dans le système français, il n’est pas prévu, même quand on a perdu la recette, de ne plus y contribuer. Ça nous a été promis depuis trois ans, mais rien n’a bougé. Tout ce que va nous verser l’État pourrait être neutralisé par ce que nous devrons. Nous n’aurions alors aucune possibilité de revitaliser le territoire », insiste Gérard Hug.

Le nucléaire, encore dans les plans de la région

Des discussions sont en cours pour faire évoluer la donne. En attendant, la redynamisation de l’économie locale est le deuxième grand enjeu des collectivités. En commençant par la centrale elle-même. « On a le sentiment de pouvoir mettre en place une vitrine de production et consommation bas carbone », expose Jean Rottner, qui croit en l’avenir énergétique de la région, avec du photovoltaïque, de la méthanisation, de la géothermie… et du nucléaire avec Fessenheim en vitrine du démantèlement, un site de stockage de Bure, voire de nouveaux projets. « Je ne désespère pas d’avoir un jour un EPR », lance-t-il.

La relance économique passe aussi par des projets locaux et entre autres par le parc Eco-Rhena… Une zone industrielle qui existe depuis trente ans, mais qui n’a jamais réellement décollé « pour des raisons économiques ou du fait des contraintes liées à l’acceptabilité des projets », dixit Gérard Hug. Les moyens spécifiques attribués au territoire pourrait changer la donner… Du moins sans ce casse-tête fiscal. « Il faut nous régler le problème de FNGIR et on pourra faire de la conversion de Fessenheim une réussite », insiste l’élu.

