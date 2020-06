Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 20 au 26 juin sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Rénovation obligatoire – Parmi les mesures préconisées par les membres de la Convention citoyenne pour le climat [lire aussi notre article] figure celle de rendre obligatoire la rénovation énergétique globale des bâtiments d’ici 2040. Avec, pour objectif, de rapidement « multiplier par trois le rythme des rénovations ». 20 Minutes est allé interroger des acteurs du secteur pour savoir s’il fallait « en arriver là ». Si tous louent le coup de projecteur porté sur cette façon « simple (…) d’améliorer notre empreinte carbone », beaucoup pensent que l’obligation doit, pour le moment, n’être qu’une menace. En effet, entre les crédits d’impôt transition énergétique, les éco-prêts à taux zéro ou les certificats d’économie d’énergie, de nombreuses aides existent déjà mais il faut davantage faire connaître.

De l’eau au moulin – Alors que les premières fortes chaleurs frappent la France en plein déconfinement, la Fédération des entreprises assurant la gestion des services d’eau (FP2E) profite de cette sortie de crise pour réclamer plus de moyens et d’investissements. Citée par Le Figaro, la fédération assure en effet que « la crise actuelle peut être une opportunité, pour investir dans un système plus vert, plus durable » sur les infrastructures et les canalisations. Alors que 6 milliards d’euros sont investis chaque année sur les secteurs de l’eau et de l’assainissement, la FP2E estime qu’il faudrait 9 milliards d’euros. Pour cela, elle en appelle à une augmentation du budget des agences de l’eau [lire aussi notre article].

L’égout et les douleurs – Anticiper une nouvelle épidémie de Coronavirus grâce aux eaux usées ? C’est ce que pensent des chercheurs italiens et espagnols qui affirment avoir détecté la présence du Covid-19 plusieurs semaines avant l’apparition des premiers cas de malades. Un reportage de Francetvinfo montre en effet que l’analyse de 40 échantillons italiens prélevés dans les eaux usées a permis de dater l’apparition de la maladie dès le mois de décembre. D’autres pays se lancent dans des recherches similaires. En France, la régie Eau de Paris traque aussi le virus.

Tour de France – Selon l’association Vélo et Territoires, citée par Actu Environnement, 69% de l’objectif d’un grand réseau national d’itinéraires cyclables est atteint. Aujourd’hui, 17.515 kilomètres sont ainsi ouverts, dont 46% en site propre (c’est-à-dire en voie verte). Il existe cependant quelques disparités entre les régions : Bourgogne-Franche-Comté (87% de son schéma régional déjà réalisé), Pays de la Loire (83%) et la Bretagne (74%) sont en effet les plus avancés [lire aussi notre article].

Dans la chaleur de la nuit – 12 degrés d’écart ! C’est, selon Le Parisien, la différence de température enregistrée, de nuit, en début de semaine entre Paris et sa proche banlieue. L’article explique que le phénomène d’îlot de chaleur est responsable d’un tel résultat. Il rappelle également qu’une application pour smartphone permet de visualiser les îlots de fraîcheur dans la capitale.

Le miel et les abeilles – Reportage vidéo à l’appui, Le Dauphiné Libéré a présenté le rucher pédagogique installé récemment par le centre horticole de la ville d’Annecy. Le personnel de la ville, formé pour l’occasion, aura pour mission d’accueillir les scolaires et le grand public pour leur faire découvrir le monde des abeilles.

Attention écoles – Après recensement auprès de parents d’élèves, l’association Respire a publié, sur son site Internet, une carte des écoles à piétonniser ou à apaiser dans Paris. En plus d’être un état des lieux, cette carte présente les différentes solutions envisagées : piétonnisation totale ou partielle, mise en place d’une zone 20…

Et aussi…

L’association Jean-Jaurès appelle les futurs maires à passer d’une politique de gestion des déchets à une politique d’économie circulaire [lire aussi notre article] ;

BlaBlaCar et Avoriaz expérimentent une station sans voiture [Le Dauphiné Libéré].