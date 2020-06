Covid-19 : l’accès des professionnels de santé aux tests de détection

Crise sanitaire

Publié le 26/06/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Considérant que les professionnels de santé sont particulièrement exposés au virus et que pour lutter contre l’épidémie en interrompant le plus rapidement possible la chaîne de contamination par des mesures appropriées, il y a lieu de faciliter l’accès de ces professionnels aux examens de détection du génome du SARS-CoV-2, un arrêté du 25 juin prévoit une dérogation à l’article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l’article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, la présentation de la carte de professionnel de santé mentionnée à l’article L. 161-33 du même code ouvre à son titulaire le droit de bénéficier, à sa demande et sans prescription médicale, dans le laboratoire de biologie médicale de son choix, d’examens de détection du génome du SARS-CoV-2, d’examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus ou de ces deux examens, intégralement pris en charge par l’assurance maladie.