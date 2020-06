La LOM soutient le redémarrage du covoiturage quotidien

Alors que le covoiturage urbain se relance à la faveur du déconfinement, deux nouveaux décrets d’application de la Loi d’orientation des mobilités (LOM) visent à favoriser son développement dans les territoires, avec l’objectif de tripler le nombre de trajets quotidiens d’ici à 2024.

Arrêté net pendant le confinement, le covoiturage quotidien semble repartir de plus belle ! Les plateformes de covoiturage sur lesquelles s’appuient les collectivités constatent déjà une reprise soutenue de la demande. « Nous avons retrouvé 75% de l’activité d’avant le confinement » indique Patrick Robinson-Clough, président de Citygo, plateforme de covoiturage urbain. Ses homologues Karos et Ecov enregistrent dans une moindre mesure « un retour à environ 50% du nombre de trajets pré-confinement » selon leurs présidents respectifs Olivier Binet et Thomas Matagne. Mieux, avec l’amorce de la troisième phase du déconfinement depuis le 22 juin, la reprise du covoiturage quotidien devrait encore monter en puissance. Le gouvernement vient en effet de lever la limitation du covoiturage à un ...