La décentralisation au cœur de la relance économique

Publié le 25/06/2020 • Par Robin Richardot • dans : France

Dans un rapport d’information, la commission des affaires économiques plaide pour consolider les compétences des collectivités territoriales. Cette mesure permettrait à la France de mieux répondre à la crise qui s’annonce.

Les « chefs de file » de la relance économique. Voilà comment la commission des affaires économiques imagine les collectivités territoriales, dans son rapport présenté le 17 juin par sa présidente, la sénatrice Sophie Primas. Le groupe d’élus s’est intéressé à la situation économique française, suite à l’épidémie de Covid-19, pour proposer un plan de relance en 170 mesures. Une réflexion nécessaire alors que la Banque mondiale prévoit une baisse de 11% du PIB en France pour 2020, soit la plus forte récession du pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Et comme l’indique l’intitulé du document (« Remettre notre économie sur les rails : une relance verte, décentralisée et européenne »), les collectivités locales devraient avoir un rôle important à jouer dans les prochains mois.

Selon la commission, la centralisation de l’économie française a montré ses limites en pleine épidémie. Poussé à son paroxysme suite à l’application du régime d’urgence sanitaire, ce système n’a pas tout de suite mis en avant les collectivités territoriales, plus à même de répondre à la spécificité sanitaire et économique de telle région ou tel département. « Force est de constater que la France a finalement dû procéder à un

