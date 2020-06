Municipales : un paysage politique éparpillé façon puzzle

Municipales

Publié le 25/06/2020 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Les appareils centraux des partis n’ont pas réussi à peser sur les tractations de l’entre-deux tours. D’où des stratégies illisibles et des têtes de listes en roue libre. Entre le pouvoir local et le pouvoir national, la rupture parait consommée.

LR et LREM qui ferraillent dans la capitale pour mieux s’allier à Strasbourg, Bordeaux ou Clermont-Ferrand… Une tête de liste marcheuse venue de la droite, qui, à Nîmes, n’hésite pas à se marier avec les écolos… EELV et PS main dans la main à Paris, Nantes et Rennes, mais en guerre ouverte du côté de Lille et Strasbourg…

A la veille du second tour des élections municipales, le 28 juin, les électeurs ont de quoi en perdre leur latin. Le brouillage apparaît complet.

Le phénomène n’est cependant pas tout à fait nouveau, rappelle Jean-Victor Roux, auteur d’une histoire des maires de France, « Les sentinelles de la République » aux éditions du Cerf : « Le socialiste Gaston Defferre a longtemps Marseille avec la droite. A Bordeaux, le gaulliste Jacques Chaban-Delmas revendiquait aussi un ancrage radical. » Un grand classique. Les maires ont toujours tenu à distance les étiquettes partisanes sur le mode « Mon parti, c’est ma commune ».

Décomposition

Mais ce cru 2020 reflète aussi une grave décomposition politique. Les appareils centraux des partis sont démonétisés comme

