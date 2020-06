Quel développement pour la récupération des eaux de pluie ?

Gestion de l'eau

Publié le 25/06/2020 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

Réponse du ministère de la transition écologique et solidaire : La réutilisation des eaux non conventionnelles (eaux usées traitées, eaux de pluie, eaux grises, eaux d’exhaure) est une des solutions pour économiser et mieux partager la ressource en eau. Ces pratiques sont encore insuffisamment développées en France. Aussi, la seconde séquence des Assises de l’eau a réaffirmé l’intérêt de ces solutions.

Néanmoins, la réutilisation des eaux non conventionnelles est difficilement généralisable sur l’ensemble du territoire pour des raisons économiques, environnementales et sanitaires. Sa pratique est donc à encourager selon le contexte local. Les Assises de l’eau ont permis de mieux cerner les possibilités de réutilisation des eaux non conventionnelles et visent à favoriser leur déploiement en levant les freins à leur utilisation là où elle est pertinente.

L’objectif est que d’ici 2025, les volumes d’eaux non conventionnelles utilisées soient triplés. Pour atteindre cet objectif ambitieux, le Gouvernement compte multiplier et accompagner les expériences pilotes sur ce sujet via les appels à projets portés par les agences de l’eau, les dossiers « France expérimentation » ou dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir. Il s’agira également de renforcer la participation de partenaires français (recherche, privé, collectivités) dans des projets financés par les fonds européens et accompagner les expérimentations mises en place directement par les collectivités intéressées.

En complément, des clarifications réglementaires seront apportées et des actions de sensibilisation et d’information des parties prenantes sur la pratique de réutilisation des eaux non conventionnelles seront menées en s’appuyant sur ces expérimentations et leurs enseignements.

Des travaux seront également menés sur l’élaboration de modèles économiques viables pour l’utilisation des eaux non conventionnelles, ainsi que sur le processus et la gouvernance à mettre en place pour assurer l’acceptabilité sociale et la transparence.