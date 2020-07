Les agents des crèches étudient le développement de l’enfant

Formation

C’est une première. Tous les agents des multiaccueils ont bénéficié d’une formation de l’Institut petite enfance de Boris Cyrulnik.

En 2013, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, reconnu pour ses travaux sur le développement et la psychomotricité de l’enfant, a lancé l’IPE : des formations itinérantes, sous forme de conférences données par des experts sur des thématiques précises (attachement, langage, alimentation, jeu, etc.). Redon agglomération Bretagne sud est la première collectivité à avoir sollicité l’IPE pour former les 68 agents travaillant au sein des six multiaccueils de la communauté d’agglomération, compétente depuis 2008.

Très théorique

« Nous avons contacté l’IPE en 2017 pour leur proposer d’organiser une formation itinérante sur notre territoire, afin de former les agents des six structures, ensemble, explique Pauline Lanoix, directrice du service petite enfance, santé, social. Il s’agissait de former ...

