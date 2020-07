Accueil

« Le risque d’épidémie de dengue en métropole est très élevé »

Publié le 01/07/2020 • Par Véronique Duvivier • dans : France

Wiki commons - James Gathany/CDC

Chaque année, 700 000 décès dus aux maladies transmises par les moustiques, dont la dengue, Zika et chikungunya, sont enregistrés par l’OMS. Or leur vecteur, le moustique tigre, est installé dans 58 départements français de métropole. Résultat, des cas autochtones sont maintenant découverts chaque année : neuf de dengue et trois de Zika en 2019. « Maîtriser les populations de ce moustique est un enjeu sanitaire majeur », souligne Frédéric Simard, responsable du vectopôle à l’IRD à Montpellier. En particulier pour les maires, qui ont hérité de nouvelles responsabilités depuis le décret du 29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies vectorielles.

