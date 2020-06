Archelios MAP un cadastre solaire sur la France entière

CONTENU PARTENAIRE - Cythelia Energy

Publié le 25/06/2020

Cythelia Energy, pionnier des cadastres solaires en France, bouscule le secteur en générant sur fonds propres un cadastre solaire pour chaque commune et EPCI de France. Le cadastre solaire peut ainsi être mis à disposition des populations en un simple clic.

Qu’est-ce qu’un cadastre solaire ?

Un cadastre solaire est une cartographie du potentiel solaire de chaque m² de toiture et de parking sur la France entière.

Calculé à partir de données 3D à 25 cm de précision, le cadastre solaire prend en compte automatiquement les orientations et inclinaisons des toitures, l’impact des ombrages des reliefs et de l’environnement proche (bâtiments, arbres, cheminées, etc.).

Cette cartographie, financée par la collectivité, est mise à disposition gratuitement aux particuliers et professionnels d’un territoire sous la forme d’une application web qui permet à chacun d’évaluer le potentiel et la rentabilité d’une installation solaire sur sa toiture.

Pourquoi une commune ou un EPCI met-il un cadastre solaire à disposition de sa population ?

Un cadastre solaire est un outil puissant de communication auprès des particuliers et des professionnels pour développer le solaire sur un territoire. Il doit être accompagné d’un plan de communication auprès des populations et doit être relayé par les Espaces Info Energie du territoire. Il est aussi particulièrement utile pour aider les collectivités à identifier le potentiel de leur patrimoine bâti et les centrales solaires citoyennes à identifier les toitures et parkings du territoire avec le meilleur potentiel.

Avoir un cadastre solaire sur la France entière, à quoi cela sert-il ?

Les cadastres solaires se sont développés sur des petits territoires, à l’échelle d’EPCI majoritairement. Chaque territoire a dépensé du temps et de l’énergie pour développer un projet. Aujourd’hui, nous proposons un nouveau modèle avec notre solution archelios MAP : le cadastre solaire est déjà calculé et disponible pour plus de 90% de la population française. Vous pouvez le personnaliser très facilement (charte graphique, logo) grâce à une interface facile d’utilisation et le mettre à disposition de la population en quelques minutes. Les cadastres solaires deviennent ainsi accessibles pour les petites communes comme pour les grandes métropoles, sans attendre de long mois pour obtenir les premiers résultats.

Leader des cadastres solaires en France, qu’est-ce qui fait votre force ?

Cythelia Energy est pionnier dans l’énergie solaire depuis 1994. Notre Bureau d’études accompagne collectivités et entreprises sur leurs projets depuis les études d’opportunité jusqu’à la maîtrise d’œuvre complètes d’installations. Cet ancrage dans le réel nous permet de proposer des solutions logicielles adaptées aux besoins du terrain. Nous faisons partie du groupe normand Trace (200 personnes), qui développe des solutions logicielles dans le monde de l’énergie et de la 3D. Cythelia Energy est responsable du département solaire et commercialise la suite archelios, spécialisée dans le solaire, depuis 2006. Cette expertise nous permet de proposer la solution archelios MAP, en toute indépendance.

