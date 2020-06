Une incitation à l’embauche pour remettre les bénéficiaires du RSA sur le chemin de l’emploi

Insertion

Publié le 30/06/2020 • Par Emmanuel Franck

Le département verse une aide de 5 000 euros aux entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi allocataires du RSA.

Chiffres-clés Le montant du RSA dépend des ressources et de la situation du foyer : 565 € pour une personne sans enfant (847 € pour un couple) ; 847 € avec un enfant (1 017 € en couple) ; 1 017 € avec deux enfants (1 186 € en couple).

En janvier 2019, le conseil départemental de l’Allier a mis en place le « CIED », un dispositif original et apparemment unique d’aide à l’insertion. Le principe : le département offre une aide financière de 5 000 euros pour l’embauche d’un demandeur d’emploi bénéficiaire du RSA.

L’aide est versée à l’employeur – du secteur marchand – à la condition qu’il signe un CDI ou un CDD de douze mois d’au moins vingt-six heures par semaine et qu’il n’ait pas licencié au cours des mois précédents. « Afin d’éviter les effets d’aubaine », 4 000 euros sont versés après la période d’essai, explique Viviane Massacrier, directrice de l’insertion, de l’emploi et du logement au conseil départemental. Le reliquat est octroyé quelques mois plus tard. Embauché au Smic horaire (1 185 euros net par ...

