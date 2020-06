RECONQUÉRIR L’EAU

CONTENU PARTENAIRE - Sara Hernandez Consulting

Innovation : les paiements pour services environnementaux (PSE)

Des résultats mitigés sur l’amélioration de la qualité des ressources en eau, la complexité administrative des dispositifs d’aides pour les agriculteurs et leur faible adhésion sont autant de freins pour le retour du « bon état » des masses d’eau.

Les paiements pour services environnemen­taux sont un nouveau mécanisme financier, mis en place par les Agences de l’Eau, sur les aires d’alimentation de captage (AAC), grâce à un budget alloué de 150M€. Ce dispositif financier permet une contractualisation «gagnant-ga­gnant». Les agriculteurs sont rémunérés pour les services environnementaux rendus à la collectivité et aux usagers de l’eau. L’attribution du PSE est fixée selon l’atteinte des résultats au regard de la qualité de l’eau (pollutions phytosanitaires, nitrates). Ainsi la société est gagnante dans son ensemble.

Viabilité financière et objectifs environ­nementaux ambitieux sont au cœur de la conception d’un PSE. Ce mécanisme relance la dynamique territoriale grâce à l’émergence de nouveaux partenariats économiques publics et privés autour de la protection de la ressource en eau.

Une formation professionnelle sur mesure et adaptée aux territoires sur les PSE

Notre cabinet SARA HERNANDEZ CONSUL­TING met à la disposition des collectivités son expérience solide dans la conception et la mise en œuvre des PSE. Grâce à ses formations Pro, vous pourrez monter en compétences sur ce dispositif innovant. Cette formation vous apportera les connaissances techniques, juridiques, économiques et opéra­tionnelles (instruction, suivi, contrôle) pour le dimensionnement du PSE. Des outils de calcul seront mis à la disposition des stagiaires pour vous familiariser et tester l’opportunité de ce dispositif sur vos territoires.

Les formations sont modulables en fonction de vos besoins. Elles s’adressent aux repré­sentants agricoles et aux gestionnaires des AAC et de la distribution d’eau potable, en régie ou en délégation (communautés de communes, les syndicats mixtes, métropoles, entreprise délégataires, coopératives, …).

