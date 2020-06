Annulation du scrutin du 28 juin en Guyane

Municipales 2020

Publié le 25/06/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Au regard de l’avis du comité de scientifiques en date du 22 juin 2020, la situation sanitaire en Guyane ne permet pas la tenue du second tour des élections municipales dans les communes de Awala-Yalimapo, Iracoubo, Matoury, Papaichton, Remire-Montjoly, Roura et Saül. Ainsi, en application de l’article 17 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, un décret du 24 juin annule le scrutin du 28 juin dans ces communes.