AEC, Adéquation Energie Climat

L’expertise indépendante pour la transition énergétique Expert historique des réseaux énergétiques, AEC développe depuis plusieurs années de nouvelles offres pour accompagner les collectivités dans tous les domaines de la transition énergétique.

Travailler pour l’intérêt public est dans l’ADN d’AEC. L’entreprise a été créée il y a plus de 25 ans pour renforcer l’expertise publique dans la gestion des réseaux énergétiques (électricité, gaz, chaleur et froid). Depuis, les consultants financiers et ingénieurs d’AEC ont pu accompagner les autorités organisatrices de la distribution d’énergie partout en France. En travaillant en toute indépendance, l’équipe a à cœur de contribuer, par une ingénierie territoriale performante, à l’organisation du service public ainsi qu’à l’optimisation des contrats publics-privés, de leur passation à leur suivi et audit.

Les collectivités doivent de fait repenser la gestion des réseaux énergétiques, intégrant la transition énergétique et l’aménagement du territoire à l’échelle locale. Dans le prolongement de schémas directeurs, nous accompagnons les collectivités pour le développement de réseaux de chaleur et de froid, pour faciliter le raccordement des énergies renouvelables, pour la mise en place de solutions de flexibilité et d’optimisation des investissements. En nous appuyant sur une forte compétence en gestion de données et sur le développement d’outils numériques open source, nous fournissons et utilisons des modélisations dynamiques pour permettre de mettre en cohérence les infrastructures et modes de gestion avec le développement des EnR et des usages.

Grâce à cette connaissance précise des réseaux, nous avons développé une approche multi-énergies pour conseiller les intercommunalités dans leur stratégie de transition énergétique. Ayant accompagné de nombreuses collectivités pour mettre en place un environnement propice (PCAET, clusters régionaux, Société d’Economies Mixtes locales…), la priorité est désormais d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables et l’optimisation locale des flux, avec la constitution de véritables catalogues de projets à réaliser à court et moyen termes.

En outre, nous contribuons à l’optimisation des prestations de fourniture d’électricité et de gaz, assistant les acheteurs publics et de nombreux groupements de commandes majeurs depuis la définition de leurs stratégies d’achat, la passation de leurs marchés jusqu’à leur mise en œuvre et leur suivi d’exécution. Nos compétences internes permettent également à nos clients de bénéficier d’une expertise pointue leur garantissant une large diversité de stratégies d’approvisionnement et de couvertures des besoins ; notamment vis-à-vis par une structuration et une mise en œuvre de prises de position sur les marchés organisés et désorganisés. Dans cette continuité et compte tenu des objectifs poursuivis par nos clients (sobriété énergétique et financière, respect du décret tertiaire…).

AEC apporte aux acteurs publics des solutions de centralisation multi-flux, de suivi et de gestion de leurs marchés et de leurs patrimoines. Enrichissant son activité sur la mise en œuvre concrète des projets à l’échelle des territoires, s’appuyant sur le socle de maitrise des réseaux de distribution et de la gestion contractuelle, AEC est un conseil indépendant indispensable aux collectivités cherchant une Adéquation Energie Climat.

Encadré

AEC, Adéquation Energie Climat, vous accompagne sur plusieurs secteurs clés : l’organisation des services publics énergétiques, et mise en place de régies, SPL, SEML

la réalisation de schémas directeurs des réseaux (électricité, gaz, chaleur et froid)

la négociation, la passation et l’audit de contrats pour les réseaux de chaleur et de froid, pour la distribution d’électricité et de gaz

la modélisation des réseaux électriques et gaziers pour orienter les politiques publiques et faciliter les projets

les études et schémas de développement des énergies renouvelables dans l’optique de contractualiser avec l’ADEME, l’Etat ou la Région sur un panel de projets concrets

l’achats d’énergie et le suivi patrimonial en assurant l’optimisation de vos stratégies d’approvisionnement, de vos procédures et de vos contrats

le développement de projets innovants et de nouveaux services (mobilité, effacement, flexibilité, PPA)

AEC PARIS

18 rue de la Pépinière

75008 PARIS

AEC BORDEAUX

15 Place Canteloup

33800 BORDEAUX

AEC LYON

3 cours Charlemagne

69002 LYON

www.aeconseil.fr

contact@aeconseil.fr

Tél. : 01 44 70 78 10