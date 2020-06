CONTENU PARTENAIRE - Office Internationale de l'Eau

L’allié indispensable des collectivités Fort de son rôle de formateur et de conseiller des entreprises publiques et privées dans la gestion de la ressource en eau, l’Office International de l'Eau (OIEau) accompagne les collectivités sur les volets eau de la transition énergétique.

Depuis presque trente ans, l’Office Inter­national de l’Eau (OIEau), développe une expertise stratégique unique pour aider les acteurs publics et privés à promouvoir une bonne gestion de la ressource en eau. Formations, systèmes d’information, conseil en optimisation des services eau & assai­nissement, animation et coordination de réseaux d’acteurs, l’OIEau est tout naturelle­ment devenu le partenaire indispensable des collectivités locales. « Notre but est d’analyser de façon objective, démystifier, dépassionner tout ce qui touche à l’eau pour faire de la pédagogie et aider les élus à opter pour les meilleures solutions possibles, que ce soit à l’échelle d’un territoire ou d’un bassin versant », détaille Xavier Goossens, Chef de Projet Etudes & Formation à l’OIEau.

A la croisée de l’eau et de l’énergie

La « maîtrise de l’énergie et des émissions des gaz à effet de serre » est un élément essentiel. L’OIEau forme et accompagne les collectivités à l’amélioration des performances énergé­tiques des services d’eau et d’assainissement (systèmes de pompage, méthanisation). L’« adaptation au changement climatique » est aussi une urgence. Les ancrages thématiques de l’intervention de l’OIEau répondent à cette urgence. De la mise au point d’outils d’analyse de la vulnérabilité des territoires, à la mobili­sation de solutions fondées sur la nature pour l’optimisation des ressources, l’OIEau est en mesure de proposer des approches terri­toriales innovantes. Ces actions combinent la formation, la mise en place d’outils, et l’accompagnement stratégique ou technique de proximité. Ainsi, sur le front de la transition énergétique, l’OIEau est un référent pour les enjeux spécifiques aux cycles de l’eau.

