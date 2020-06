Accueil

Cinémas Art et essai : « Nous avons besoin d'un engagement pluriannuel des communes »

Cinémas Art et essai : « Nous avons besoin d’un engagement pluriannuel des communes »

Publié le 25/06/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

François Aymé © Isabelle Nègre

Autorisés depuis le 22 juin à rouvrir après trois mois de fermeture administrative due au covid, les exploitants de salles Art et essai souhaitent se mettre autour d'une table avec l’Etat et les maires pour revoir les modalités d’interventions publiques. Tour d’horizon avec François Aymé, président de l’Association française des cinémas art et essai (AFCAE).

